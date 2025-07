JD1TV: Video mostra pistoleiro atirando contra traficante e usuário de drogas na Nhanhá

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que o Volkswagen Gol azul passa atirando contra dois homens, identificados como Kelvin (traficante) e Papaléguas (usuários de drogas), na Travessa Brisa, localizada na Vila Nhanhá, em Campo Grande.

No vídeo é possível ver que o condutor para o veículo em frente a uma casa localizada na esquina da Rua Boa Vizinhança, enquanto os passageiros descem armados e efetuam vários disparos contra as vítimas.

Ao ouvir os disparos, os dois saem correndo, mas ainda assim são atingidos na região das pernas e das nádegas. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo os homens e os encaminhando para a Santa Casa de Campo Grande.

No local as equipes da Polícia Militar encontraram marcas de disparos na parede e no portão do imóvel, além de cápsulas de pistola no chão.

Segundo as informações policiais, foram efetuados pelo menos 12 disparos contra os homens. O caso foi atendido pelas equipes do Batalhão de Choque, da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Assista ao vídeo:

