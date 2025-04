JD1TV: Vídeo mostra S-10 toda destruída após acidente com árvore na Cafezais

Vídeo gravado por um motorista mostra o tamanho da gravidade do acidente que deixou um homem, de 31 anos, ferido após colidir a caminhonete Chevrolet S-10 que conduzia, em uma árvore na Avenida dos Cafezais, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande, na madrugada desta quinta-feira (3).

A caminhonete também ficou com a frente totalmente destruída em decorrência do impacto. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

O leitor que encaminhou o vídeo para o JD1 Notícias supôs que um caminhão, que estava alguns metros para trás, poderia ter fechado o motorista e assim, ele ter perdido o controle da caminhonete, ocasionando na colisão com a árvore.

A presença da Polícia Militar foi maciça, pois durante a vistoria na caminhonete, após a vítima ter sido socorrida com várias fraturas, segundo familiares que estiveram no local, foi localizada uma pistola e 12 munições de calibre 9 milímetros no porta-luvas.

Ele está sob escolta de uma equipe da PM, pois houve o registro de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido na delegacia de plantão.

