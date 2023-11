JD1TV: Vídeos mostram assalto cometido por ladrão baleado no Tiradentes

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Homem é baleado em confronto com a polícia no Tiradentes

Imagens de câmeras de segurança flagraram mais um assalto cometido por João Vitor dos Santos Lipu, 23 anos, baleado e preso na tarde de ontem (22) depois que ele reagiu a uma abordagem da DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos). O rapaz tinha mais de 80 passagens pela polícia.

Conforme o noticiado ainda ontem, no dia 21 de novembro ele e mais comparsas teriam arrombado uma casa na Rua Gravataí, Bairro Monte Castelo, onde estavam uma adolescente de 15 anos de idade e seu irmão de 10 anos. As vítimas perceberam a presença dos assaltantes e se trancaram dentro de um quatro.

No entanto, os assaltantes arrombaram o quarto e, de modo agressivo, passaram a gritar com as vítimas: "Cadê o cofre? Cadê o dinheiro? Passa tudo, passa seu celular!". Os autores subtraíram um aparelho celular, um tablet e joias, fugindo logo em seguida, após perceberem que a adolescente havia conseguido ligar para a mãe.

Ontem, por volta das 16h, na Rua Jacarepaguá, Bairro Tiradentes, uma equipe da DERF se deparou com o Chevrolet Ônix ocupado pelos homens. No momento da abordagem, dois autores fugiram e um terceiro entrou em confronto com os policiais, sendo então alvejado pela equipe.

João Vitor estava com um revólver calibre .38. O autor foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde permanece internado e preso em razão do cumprimento do mandado de prisão.

Em continuidade às diligências, os policiais se deslocaram até uma casa no Bairro Tiradentes utilizada pelo grupo criminoso, onde foram encontrados objetos relacionados ao roubo.

Ficha longa João tem 82 boletins de ocorrência registrados em seu desfavor, sendo a maioria deles por furtos, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, entre outros. Já foi condenado por furtos, crimes de trânsito e resistência, sendo réu em outros 10 processos criminais em Campo Grande pelos crimes de receptação, adulteração de chassi, roubos, furtos e associação criminosa.

