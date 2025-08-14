JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande

Um restaurante de sushi, localizado no centro de Campo Grande, foi interditado pela Vigilância Sanitária na última terça-feira (13), após irregularidades serem flagradas no local. As equipes foram até o estabelecimento depois de receber denúncias de clientes.

Conforme as informações divulgadas pela Vigilância Sanitária, durante a fiscalização a equipe do Serviço de Fiscalização de Alimentos encontrou a cozinha em condições precárias de higiene e organização. Com peças do alimento mal acomodadas em cima de uma mesa, sem qualquer tipo de cuidados.

Além disso, foram encontrados o armazenamento e manipulação de produtos perecíveis fora da refrigeração, a falta de estrutura e materiais adequados para higienização das mãos e a ausência de condições mínimas para funcionamento seguro.

A interdição teve como objetivo proteger a saúde da população e evitando riscos de contaminação por alimentos.

