JD1TV: Vira-lata caramelo arranca orelha de ladrão que tentava furtar residência

E não que um cachorro da ‘raça’ vira-lata caramelo impediu um furto na casa onde mora. De nome ‘Pirulito’, o pequeno um pedaço da orelha do ladrão na região metropolitana da capital goiana, durante a madrugada de quarta-feira (8).

As informações policiais apontam que o autor tentou enganar o animal com um pedaço de pizza, para entrar no quintal. Porém, não teve sucesso. Ouvindo ‘Pirulito’ latir de maneira incansável, enquanto o homem furtava roupas que estavam no varal, os donos levantaram para ver o que estava acontecendo.

Mesmo machucado enquanto era atacado pelo cachorro, o ladrão insistia em tentar cometer crime. Mas acabou sendo capturado pelos donos da residência, que o acionaram a Polícia Militar e o seguraram no local até a chegada da viatura.

Enquanto era contido pelo morador, o ladrão era atacado por ‘Pirulito’, que não deixou de defender sua residência. O homem, que vive em situação de rua, acabou sendo preso em flagrante.

Segundo o site Metrópoles, a Polícia Militar ainda relatou que durante a abordagem o homem mentiu o nome. A polícia apurou que ele estava foragido pelo crime de furto. As roupas das vítimas foram recuperadas e o preso recebeu atendimento médico.

Assista a um vídeo que mostra o querido cachorro, todo tímido depois de ser um ‘herói’:

JD1TV: Vira-lata caramelo arranca orelha de ladrão que tentava furtar residênciahttps://t.co/0P6OZgynS3 pic.twitter.com/yphUQNxJbr — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) November 9, 2023

