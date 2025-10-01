Menu
Polícia

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande

Adolescente, de 13 anos, saiu usando apenas um casaco e chinelos

01 outubro 2025 - 17h00
A adolescente Eloyse de Souza Barbosa, de 13 anos, desapareceu após fugir de casa durante a noite de terça-feira (30), no Bairro Panorama, em Campo Grande.

Para o JD1 Notícias, a mãe da menor detalhou que ela não chegou a dar indícios de que iria fugir. As câmeras de segurança do imóvel flagraram ela saindo pelo portão, usando um chinelo, uma calça e um casaco preto.

“Saiu sem mochila, sem bolsa, só de chinelo. Não brigamos e ela nunca havia desaparecido desta forma”, afirmou Grazieli de Souza Romero.

Além disso, a genitora de Eloyse detalhou que o sumiço da filha causou espanto até mesmo nos amigos mais próximos, que ficaram sem entender o que estava acontecendo.

“Ela estava fazendo sessão com neuropsicóloga pra diagnóstico de TDAH e Dislexia, mas não tivemos qualquer indicio de outros problemas”, diz a mãe.

Em desespero, Grazieli fez um apelo para que a filha volte para casa. “Que quem estiver com ela, que deixe ela em algum lugar perto de casa. Se alguém ver ela ou encontrar na rua ligue pra qualquer órgão policial, que todos já foram acionados... Se tiver acontecido alguma coisa com ela e que se ela quiser voltar vamos receber minha filha de braços abertos com certeza. Primeiro precisamos entender o que aconteceu”, finaliza.

Veja vídeo dela saindo de casa:

 

