Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital

Vítima retornava para casa, quando foi abordada pelo agressor, munido de um canivete

12 agosto 2025 - 09h22Luiz Vinicius     atualizado em 12/08/2025 às 10h17
Polícia tenta localizar o indivíduoPolícia tenta localizar o indivíduo   (Divulgação/PCMS)

A Polícia Civil está pedindo ajuda dos campo-grandenses para tentar localizar um homem acusado de estuprar uma jovem, de 22 anos, logo após ela sair de uma academia, no Jardim Batistão, em Campo Grande.

Imagens de câmeras de segurança foram divulgadas pela polícia no intuito de identificar e localizar o acusado. Em um dos vídeos, o homem aparece arrastando a vítima para um lugar escuro.

O episódio de estupro aconteceu no dia 22 de julho. A vítima estava retornando para a residência, quando foi abordada pelo agressor, munido de um canivete.

Vestindo um casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto, o homem fez ameaças contra a jovem e praticou violência sexual contra a vítima, fugindo do local logo na sequência.

Qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone: (67) 99199-0726.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Federal apreendeu vários materiais
Polícia
Secretário de saúde é afastado e PF faz operação contra fraude de recursos do SUS em MS
Imagem -
Polícia
Dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, é preso em operação do MPSP
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Rapaz esfaqueia quatro vezes padrasto após receber tapa no rosto no Los Angeles
BPMTran -
Polícia
Procurado por crime sexual, homem é preso após acidente na Capital
Grupo agrediu o rapaz por ter visto ele beijando outro jovem
Polícia
JD1TV: Estudante de teatro é espancado por grupo por beijar outro rapaz na Capital
Homem é preso por agredir e manter esposa grávida em cárcere em fazenda de MS
Polícia
Homem é preso por agredir e manter esposa grávida em cárcere em fazenda de MS
Depac Dourados
Polícia
Adolescente de 13 anos é estuprada pelo padrasto durante a madrugada em Dourados
Hospital da Vida
Polícia
Motociclista morre após sofrer acidente em rodovia de Paranhos
Homem foge nu pelo meio da rua e se esconde em telhado para não ser morto em Naviraí
Polícia
Homem foge nu pelo meio da rua e se esconde em telhado para não ser morto em Naviraí
A vítima foi encontrada sem vida em uma área de mata
Polícia
Mulher encontrada morta com sinais de tortura em Corumbá é identificada pela família

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança
Faustão
Geral
Médico diz que Faustão respira por aparelhos: 'Infelizmente, as chances dele são mínimas'