JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital

A Polícia Civil está pedindo ajuda dos campo-grandenses para tentar localizar um homem acusado de estuprar uma jovem, de 22 anos, logo após ela sair de uma academia, no Jardim Batistão, em Campo Grande.

Imagens de câmeras de segurança foram divulgadas pela polícia no intuito de identificar e localizar o acusado. Em um dos vídeos, o homem aparece arrastando a vítima para um lugar escuro.

O episódio de estupro aconteceu no dia 22 de julho. A vítima estava retornando para a residência, quando foi abordada pelo agressor, munido de um canivete.

Vestindo um casaco xadrez, calça jeans preta e boné preto, o homem fez ameaças contra a jovem e praticou violência sexual contra a vítima, fugindo do local logo na sequência.

Qualquer informação que possa auxiliar na identificação do suspeito deve ser repassada imediatamente ao Setor de Crimes Sexuais, pelo telefone: (67) 99199-0726.

