JD1TV: Vizinho é suspeito de perseguir, bater e enforcar criança com corda na Capital

Um homem, que não teve o nome divulgado, está sendo investigado por suspeita de perseguir, ameaçar, enforcar e bater em criança com barra de ferro em Campo Grande. O caso aconteceu durante a terça-feira (29), em uma das ruas do Bairro Bela Laguna.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado na DEPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), o menino de 12 anos saiu de casa por volta das 19h30 com um amigo, de 13 anos, para ir brincar em uma praça da região.

Em determinado momento, o menino contou que o homem se aproximou em uma caminhonete Chevrolet S10 e tentou atropelar as vítimas, que estavam acompanhadas de outras 8 crianças.

Imagens de câmeras de segurança, flagraram o momento que o grupo corre pela rua enquanto o motorista ‘dá um balão’ e retorna em alta velocidade.

Consta no boletim de ocorrência, que em certa altura o suspeito desceu do veículo armado com uma barra de ferro e ‘caçou’ o menino de 12 anos até conseguir pegá-lo. Ele então colocou a corda no pescoço do menor e apertou, questionando onde estariam os amigos dele. Durante o ‘interrogatório’, ele ainda teria atingido o pequeno com golpes nas costas.

Posteriormente, agarrou o menino pelo cabelo e o colocou dentro do veículo, o levando para a casa dos pais. No endereço, o suspeito afirmou que iria matar todas as crianças, chegando a chamar os menores de ‘noias’ e ‘vagabundos’.

Ao ser questionado pelos pais das crianças, ele disse que a agressão aconteceu porque o grupo teria jogado pedras em sua casa e machucado seu cachorro, da raça pitbull. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, orientando a família a procurar a DEPCA para registrar o caso.

