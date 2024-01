JD1TV: Vizinhos resgatam mulher de casa em chamas na fronteira

Uma mulher foi retirada as pressas de uma casa em chamas durante o começo da tarde desta quarta-feira (24), no bairro Marambaia, em Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, o local estava tomado pela fumaça quando populares abriram o portão para fazer a retirada da vítima, que estava já quase desfalecida encostada ao muro. A mulher precisou ser arrastada para a calçada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, contentando as chamas. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio e os danos causados no imóvel.

Assista a vídeos encaminhados a reportagem do JD1 que mostram o caso:

