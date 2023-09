JD1TV: 'Vou meter bala', homem ameaça policiais e morre após confronto em Três Lagoas

Roberto Ferreira, conhecido como “Beto“, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na tarde de segunda-feira (25), no distrito de Arapuá, distante 45km de Três Lagoas. Horas antes, ele gravou um vídeo ameaçando as equipes policiais da região.

Nas imagens, ele aparece segurando uma arma enquanto diz que vai 'meter bala'nos policiais que passassem em frente ao seu quintal.

Diante da situação, as equipes foram até o local dos fatos para averiguar a situação. Ao avistar a viatura, Beto saiu correndo para dentro de casa, sem respeitar a ordem de abordagem.

Já de dentro da residência, ele efetuou um disparo contra a guarnição. Revidando a agressão, os policiais atiraram no homem. Ele cheogu a ser socorrido e levado para o Hospital Auxiliadora, mas morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Conforme o site da Rádio Caçula, Roberto era um 'velho conhecido' das autoridades policiais, pois já tinha várias passagens.

