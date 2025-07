JD1TV: 'Xuxa' viaja mais de 300km escondida em motor de carro em MS

Uma cadela raça pinscher, carinhosamente chamada de ‘Xuxa’, viajou mais de 300 km, de Nova Andradina a Campo Grande, escondida no motor do carro da tutora durante a segunda-feira (28).

Conforme as informações iniciais, o veículo saiu da cidade para passar por uma revisão na Capital. Ao chegar na concessionária, os trabalhadores avistaram o animal durante o serviço e a retiraram do motor.

“Carro veio trocar o óleo e olha o que tinha no peito de aço, por cima. Tadinho”, comentou o mecânico.

Uma operação começou para retirar a Xuxa do local, com a ajuda de uma caixa, os homens conseguiram resgatar a cadela, fornecendo água e ração à ela enquanto a tutora era acionada. “Tá assustado o bichinho”, comentam os trabalhadores no vídeo.

Por sorte, nada de mal aconteceu com a pinscher, que já está aos cuidados da tutora. Assista ao vídeo:

