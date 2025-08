JD1TV: Gato se enrosca em concertina e precisa ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Um gato precisou ser resgatado ao ficar preso em uma concertina, uma espécie de cerca com lâminas cortantes, na rua Salgado Filho, no bairro Padre Ernesto Sassida, em Corumbá. Ele foi removido do local pelas equipes do Corpo de Bombeiros, durante a manhã de segunda-feira (4).

Com forme as informações divulgadas pelo 3° Grupamento dos bombeiros, as equipes foram acionadas por uma moradora, que detalhou na ligação que o animal estava tentando atravessar de uma casa para outra, quando acabou enroscando nas lâminas.

Ele então começou a miar em desespero, até conseguir chamar a atenção da mulher. Ao chegar no local, as equipes encontraram o felino, de porte pequeno, com parte do corpo entre as espirais da concertina, o que exigiu um procedimento cuidadoso para evitar ferimentos mais graves.

Além disso, os militares também precisaram de proteção, para conseguir afastar as lâminas e retirar o gato em segurança. O animal estava muito agitado e chegou a atacar os bombeiros durante o resgate.

A moradora informou que o gato costuma circular pelo local, mas que não se sabe quem seria o tutor. O felino apresentava um ferimento leve no rabo, mas seu estado geral era estável.

