JDTV: Aluna sai com o olho roxo após briga em escola estadual da Capital

O vídeo de uma briga entre alunas de uma escola estadual localizada na região da Mata do Jacinto, em Campo Grande, viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu durante a noite desta segunda-feira (11).

A reportagem apurou que a ‘confusão’ entre as duas seria antiga, por desavenças pessoais. Na noite de ontem, possivelmente durante o horário de aula, as adolescentes ‘caíram no soco’.

No vídeo, é possível ainda ouvir os alunos que assistiam a luta incentivando elas. “vai, amiga", "dá mais, dá mais". No entanto, em determinado momento algumas pessoas chegam para separar a briga.

Ao levantar e tirar o cabelo do rosto, uma das adolescentes aparece nas filmagens com o olho roxo, enquanto xingava a outra menina.

Assista ao vídeo:

