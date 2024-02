Jeep Compass roubado no Santa Fé é abandonado batido em muro de residência

Saiba Mais Polícia Com atitude violenta, ladrões armados roubam Jeep Compass de mulher no Santa Fé

O Jeep Compass, roubado por dois ladrões armados no início da noite desta sexta-feira (9), na região do Santa Fé, próximo ao Shopping Campo Grande, foi localizado pelo Batalhão de Choque batido em um muro de uma residência no bairro Marça de Souza.

As diligências foram iniciadas logo após tomarem conhecimento da situação e com auxílio da placa do automóvel, os militares conseguiram encontrar os ladrões trafegando em uma via do bairro Tiradentes, horas depois do assalto.

A equipe do Batalhão de Choque tentou realizar a abordagem, mas os suspeitos notaram que seriam abordados e fugiram, fazendo com que os policiais perdessem o contato visual. Contudo, ainda durante as rondas, os policiais visualizaram o Compass batido no muro.

O veículo foi guinchado e entregue na Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos). A proprietária do carro também foi avisada e compareceu para os procedimentos de praxe.

Relembre - Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher explicou na delegacia que estava chegando no shopping, quando optou por deixar o veículo na via pública e rapidamente foi abordada pelos dois suspeitos.

Ela relatou que um deles estava portando uma garrucha artesanal, mas que ambos usaram a violência e chegaram a fazer ameaças de que iriam atirar nela durante o roubo.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado com emprego de arma de fogo.

