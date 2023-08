Jeitinho brasileiro: homem é pego pela polícia dirigindo carro em cadeira de praia

Um homem foi flagrado em uma blitz no município de Pato Branco, no Paraná, dirigindo um Volkswagen Gol G3 sem os bancos dianteiros — e, para surpresa dos policiais, ele conduzia o veículo sentado em uma cadeira de praia. Após a abordagem, realizada na madrugada da última sexta-feira (28), os oficiais notaram sinais de embriaguez.

O jovem passou pelo teste de bafômetro, que apresentou 0,61 mg/l, configurando direção sob efeito de álcool. Considerada uma “infração gravíssima”, ele foi multado em R$ 2,9 mil e teve a carteira de motorista suspensa. A Polícia Militar ressaltou que, de acordo com o Código de Trânsito, a multa pode ter o valor dobrado em caso de reincidência no período de até 12 meses.

O documento ainda prevê que toda alteração significativa no veículo deve receber autorização prévia do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). De acordo com o artigo 98, “nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica”.

Dirigir um veículo sem os bancos, por isso mesmo, também gera uma infração gravíssima, e resulta até na apreensão do carro. A falta desses componentes também implica em situações de risco, como a falta do cinto de segurança ou de alguma estrutura que possa proteger o motorista em casos de acidente. *Com informações do portal Estadão.

