O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, Jerson Domingos, foi levado para o GARRAS por conta de porte ilegal de arma de fogo na manhã desta terça-feira (17), em Campo Grande.

A condução de Jerson aconteceu em um edifício localizado na Rua Marechal Rondon, região central da capital, durante a Operação Ormetá II, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), que tem como objetivo apura a existência de um plano de atentado para matar um promotor de Justiça do GAECO e um delegado da Polícia Civil.

Operação Ormetá II

A segunda fase da operação Omertá acontece nesta terça-feira (17) e apura a existência de um plano de atentado para matar um promotor de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e um delegado da Polícia Civil.

Devem ser cumpridos mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Sidrolândia, Aquidauana, Rio Verde, Rio Negro e João Pessoa (Paraíba).

A operação Omertá teve a primeira etapa em 26 de setembro contra organização criminosa, atuante em grupo de extermínio e tráfico de armas.

Na primeira fase, a suspeita de atentado foi contra o delegado Fábio Peró, titular da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras).

