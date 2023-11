Jogador de futebol de MS é preso transportando droga em ônibus da delegação

O zagueiro do Corumbaense Futebol Clube, Luis Claudio, 36 anos, também conhecido como Chicago, foi preso durante a tarde de sábado (28) ao ser flagrado transportando mais de 5kg de skunk em sua mala. Ele seguia com a delegação para um jogo que aconteceria em Camapuã.

Conforme as informações policiais, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar fazia fiscalização na na BR-262, região do Indubrasil, quando abordou o ônibus da equipe.

Com a ajuda de cães farejadores, os policiais encontraram a droga na mala de Luiz. O jogador transportava 5,3 kg de skunk e relatou que pegou a droga de um desconhecido na cidade de Corumbá (MS), e receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Após a abordagem e a prisão em flagrante, o ônibus foi liberado e os jogadores seguiram viagem.

De acordo com a equipe da delegação, o jogador acompanhava o time para fazer exames clínicos em Campo Grande, porque sofreu um infarto há menos de 15 dias, durante uma partida na capital contra o Naútico. Na ocasião, o zagueiro foi levado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para os primeiros socorros e depois transferido para o Hospital Regional Rosa Pedrossian em Campo Grande (HRMS), onde foi submetido a um cateterismo e colocação de stent.

Neste domingo, o Corumbaense ainda afirmou que não compactua com a conduta do atleta e adotará as medidas jurídicas cabíveis, mas que prestará auxílio jurídico inicial para Chicago. "O clube informa que após o jogo de domingo, durante a semana, prestará entrevista coletiva esclarecendo os fatos. O foco total agora é a partida contra o São Gabriel", finaliza a nota.

