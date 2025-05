Jornalista do governo é presa após causar acidente dirigindo bêbada na Bom Pastor

Uma assessora de imprensa da Segov (Secretaria de governo de Mato Grosso do Sul), de 38 anos, foi presa depois de causar um acidente enquanto dirigia embriagada pela Avenida Bom Pastor, no Bairro Vilas Boas, em Campo Grande, durante a madrugada desta quinta-feira (1°). Ela ainda desacatou as equipes da Polícia Militar que atenderam a ocorrência.

Conforme o registro policial, a autora estava seguindo em sua Mercedes Benz C200 quando acabou colidindo contra um Hyundai HB20 que estava estacionado na a Rua Quintino Bocaiuva. Ao ver que ela estava em visível estado de embriaguez, o proprietário do HB20 acionou a Polícia Militar.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a jornalista embriagada, levando uma garrafa de cerveja da marca Heineken. Durante a abordagem, ela ficou agressiva, desferindo chutes contra os policiais e quebrando o celular de um deles, provocando danos ao patrimônio do militar.

Por conta da situação, ela acabou sendo colocada no compartimento de presos da viatura. Como no local não tinha ninguém para ficar com o veículo da jornalista, a Mercedes foi encaminhada para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

O caso foi registrado como dano, resistência e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, mas até a publicação desta matéria não teve resposta. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

