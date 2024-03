Jornalista Ã© confundindo com policial e acaba sequestrado no RS

Um jornalista de sindicato foi mantido em cárcere privado na sexta-feira (15), na comunidade Chico Mendes, em Florianópolis, em Santa Catarina, após tentar comprar maconha com um contato.

Segundo o portal Jornal Razão, a vítima tinha um encontro marcado com tal contado logo em frente a uma casa de bebidas na comunidade, no entanto, o contato acabou não aparecendo no local combinado.

O suspeito então deu direções a vítima, que deixou seu carro para trás e contiuou a adentrar a favela.

Próximo a uma praça, o jornalista foi abordado por algumas pessoas que não vendiam drogas daquela maneira. Tentando deixar a comunidade, ele foi abordado por outro homem, que o agarrou por trás e o enforcou, acreditando que ele se tratava de um policial disfarçado.

Um grupo, de cerca de 10 homens, levou o jornalista até um ginásio localizado ao lado da praça. No local, eles revistaram o jornalista e levaram dois telefones celulares, chaves do carro e sua carteira. Durante sua captura, ele sofreu uma lesão no nariz.

Os agressores mantiveram o jornalista, que foi ameaçado e agredido verbalmente, sendo constantemente acusado de ser um policial disfarçado, em cárcere privado, trancando-o em um banheiro do local.

Algum tempo depois, uma guarnição da polícia chegou ao local e resgatou a vítima do banheiro do ginásio. O caso segue sendo investigado pela Polícia Militar.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também