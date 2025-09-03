Jornalista nega estupro contra menino de 11 anos: 'pediam para dormir na minha casa'

Renan Lopes Gonzaga, de 36 anos, o jornalista preso por suspeita de estuprar um adolescente de 11 anos e aliciar crianças em Campo Grande, disse em depoimento que os menores ‘pediam’ para dormir na sua casa.

O profissional negou o crime na delegacia. Durante depoimento, ele explicou que no dia do possível crime teria lavado roupa e cozinhado para as crianças, chegando a dar janta para os menores.

Ainda em seu relato, ele explicou que o adolescente e seu amigo ficaram jogando videogame enquanto fazia o serviço. Apesar das alegações do menor, de que teria oferecido bebidas alcoólicas para as crianças, Renan negou.

Ele contou ainda que já era por volta das 2h da madrugada de terça-feira (2) quando ofereceu pagar um carro de aplicativo para os dois irem embora. No entanto, os meninos teriam recusado a oferta.

Apenas ao acordar de manhã, o jornalista descobriu que o menor de 11 anos estava sendo procurado como desaparecido. Por isso, pediu um carro de aplicativo e o mandou para casa.

Para o delegado, ele negou a pratica de abuso sexual.

O caso - Renan Gonzaga é assessor de um dos hospitais de Campo Grande, que atua como referência em casos de traumas e acidentes no estado. Durante a prisão, ele estava de férias e voltaria dia 16 de setembro.

Conforme as informações policiais, o menor desapareceu na tarde de segunda-feira (1º). Logo após o registro da ocorrência a mãe recebeu uma ligação de um vizinho informando que ele havia chegado em casa em um veículo de aplicativo. Ao conversar com o filho, ele relatou que havia passado a noite no apartamento de um conhecido de seu amigo, desde as 21h do dia anterior, onde consumiram bebidas alcoólicas, energéticos e ouviram música.

Ainda em seu relato, ele detalhou que em determinado momento, o autor praticou atos libidinosos com ele. Após ouvir o relato do filho, a mãe se dirigiu imediatamente à DEPAC CEPOL para solicitar apoio e relatar o ocorrido.

Na presença das autoridades, o adolescente confirmou os abusos e relatou que o amigo frequenta o local com outros colegas, e que o suspeito costuma atrair crianças à residência.

A Polícia Civil apreendeu no local equipamentos eletrônicos, como notebooks, tablets, celulares e câmeras de vigilância, que serão encaminhados à perícia. A vítima descreve o suspeito como alguém que oferecia comida, videogame, piscina e bebidas alcoólicas para criar um ambiente de confiança, facilitando a prática de abusos.

O homem então foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e o delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

