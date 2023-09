Jornalista Willian Leite morre aos 33 anos na Capital

A imprensa campo-grandense perdeu na tarde de ontem (29), o jornalista William Leite, aos 33 anos. Ele foi encontrado sem vida pela sua mãe na casa onde morava, localizada no Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande.

Apesar de não ter atuado como repórter no JD1 Notícias, ele era amplamente conhecido entre os colegas de profissão.

Na tarde de ontem, a mãe do profissional chegou em casa e o encontrou no quarto. Para tentar salvar o filho, ela acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas infelizmente ele já estava sem vida.

Willian começou sua carreira ainda na TV Pantanal, da Universidade Anhanguera Uniderp, onde se formou em jornalismo. Após isso, passou por vários veículos de comunicação.

A notícia devastadora, para o meio profissional, levou o Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul) a emitir uma nota, lembrando um pouco da trajetória do jornalista em Campo Grande. Confira na integra:

"É com profundo pesar que o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul manifesta suas condolências à família do jornalista Willian Leite pelo seu passamento no dia 29 de setembro de 2023. Willian foi um colega notável no jornalismo de MS e deixou uma marca indelével em quem o conheceu.

Sua paixão pela busca da verdade, seu compromisso com a ética jornalística e seu profissionalismo exemplar inspiraram colegas e admiradores ao longo de sua carreira. Sua contribuição para o jornalismo em Mato Grosso do Sul não será esquecida, e sua memória perdurará através das histórias que ele contou e das vozes que ele deu destaque.

Neste momento de luto, nos solidarizamos com a família e amigos de Willian Leite, desejando força e serenidade para enfrentar essa perda irreparável. Que as lembranças dos momentos compartilhados possam trazer algum conforto em meio à dor da despedida.

O jornalismo em nosso Estado fica mais vazio sem a presença de William Leite, e sua ausência será sentida por todos nós. Que ele descanse em paz".

Apesar de não ter passado pelo JD1, toda a equipe lamenta o ocorrido e deseja forças à família do jornalista neste momento tão difícil.

Centros de ajuda

Em Campo Grande, o Grupo Amor Vida (GAV) presta serviço gratuito de apoio emocional a pessoas em crise através dos telefones (67) 3383-4112, (67) 99266-6560 (Claro) e (67) 99973-8682, todos sem identificador de chamada.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) fornece apoio emocional e prevenção do suicídio, o atendimento é voluntário e gratuito à todas as pessoas que precisam conversar, a ajuda é fornecida com total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias.

Telefone – Ligue 188 (ligação gratuita)

Chat – https://www.cvv.org.br/chat/

E-mail – https://www.cvv.org.br/e-mail/

