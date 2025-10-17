Menu
Polícia

Jovem aceita transportar cocaína por R$ 1 mil e acaba preso pelo Choque

Ele ainda tentou fugir, mas foi pego ao se enroscar em arames de uma propriedade

17 outubro 2025 - 16h21Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Divulgação Batalhão de Choque da Polícia Militar)

Jovem, de 27 anos, foi preso após tentar fugir do Batalhão de Choque da Polícia Militar ao ser flagrado transportando cocaína. A prisão foi realizada próximo a uma propriedade localizada às margens da BR-163, na cidade de Jaraguari, na tarde de quinta-feira (16).

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes da viatura Canil estavam fazendo patrulhamento pela região do Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, quando tentaram abordar um Renaut Logan.

Apear da ordem de parada, o condutor empreendeu fuga pela rodovia sentido Jaraguari, percorrendo cerca de 10km fazendo várias manobras perigosas e trafegando na contramão até perder o controle de direção até parar em meio à vegetação.

Vendo que seria alcançado, ele tentou fugir a pé, mas ficou enroscado em alguns arames e acabou sendo preso. Enquanto o suspeito e o veículos eram revistados, o carro pegou fogo e foi completamente destruído pelas chamas.

Ao ser questionado, o jovem detalhou que foi contratado pela quantia de R$ 1 mil para transportar uma ‘peça’ de cocaína de Campo Grande até São Gabriel do Oeste, sua cidade natal. Porém, não passou mais detalhes sobre os envolvidos na contratação.

As chamas foram contidas pelas equipes da Motiva Pantanal e do Corpo de Bombeiros. Além do Choque, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) também atendeu o caso, que foi encaminhado para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Os fatos foram registrados como desobediência, direção perigosa e tráfico de drogas.

