Jovem aceita transportar droga por R$ 5 mil e acaba preso em MS

Jovem, de 23 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (7), na MS-295, zona rural de Paranhos. Ele foi flagrado transportando drogas em um Renault Clio.

De acordo com as informações do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), uma equipe fazia fiscalização na via, quando deu ordem de parada ao condutor que não obedeceu e empreendeu fuga. Houve perseguição e após alguns quilômetros, ele foi abordado e preso.

No interior do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 156 kg do entorpecente. No carro também foram localizados 2 kg de haxixe.

O motorista do veículo afirmou aos policias que pegou o carro carregado em Capitán Bado (PY) e levaria até Tacuru, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 470 mil, foi encaminhado à Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.



