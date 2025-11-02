Jovem acerta facada no namorado após pegar ele falando com outras mulheres em MS

Uma briga de casal terminou em agressão na noite deste sábado (1º), quando um jovem de 18 anos foi ferido com um canivete pela namorada, de 19 anos, após um desentendimento motivado por ciúmes. O incidente ocorreu nas proximidades do Hospital Regional, em Nova Andradina, quando o rapaz foi atingido na região abdominal enquanto ensinava a namorada a pilotar sua motocicleta.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi chamada após o hospital informar sobre a chegada de um paciente com um ferimento abdominal causado por um objeto cortante. No hospital, a vítima, ainda sentindo fortes dores, explicou que estava em uma festa quando foi surpreendido por um ataque, mas não conseguiu identificar o autor da agressão.

Após investigação, os policiais descobriram que o agressor era a própria namorada da vítima. Segundo ela, a briga começou quando ela encontrou mensagens trocadas entre o namorado e outras mulheres, o que gerou desconfiança e ciúmes.

Durante o desentendimento, a jovem, que carregava um canivete na bolsa, agiu impulsivamente e desferiu um golpe que atingiu o rapaz na área próxima ao fígado. O ferimento foi descrito pelos médicos como uma perfuração de cerca de 2 centímetros de profundidade.

Após a agressão, a jovem descartou o canivete em local ignorado e foi até o hospital para verificar o estado do namorado. Ela permaneceu na sala de espera até a chegada da polícia, quando confessou a agressão, alegando que agiu por impulso e se mostrou arrependida.

O jovem foi atendido e está sob cuidados médicos, mas não corre risco de vida. A jovem foi levada até a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde o caso foi registrado. Após prestar depoimento, ela foi liberada.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também