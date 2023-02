Jovem acusado de estupro no Canguru é preso na Capital

O jovem, de 21 anos, acusado de espancar e estuprar uma menina, de 2 anos, no Jardim Canguru, foi preso na noite desta sexta-feira (24) no bairro Campo Nobre, em Campo Grande. O rapaz tinha um mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.

A equipe policial realiva rondas na região na tarde de ontem, quando avistaram o jovem em frente a uma residência que, ao notar a viatura, entrou rapidamente para a casa. A polícia abordou o rapaz, fez uma revista no local e localizou no sistema o mandado de prisão em aberto.

A mãe da criança compareceu a delegacia para prestar depoimento, a mulher relatou que tinha um relacionamento e estaria morando com o autor há, aproximadamente, 1 mês, A suspeita da agressão e abuso iniciou quando ela precisou ir trabalhar e não tinha quem cuidasse da menina, o rapaz se ofereceu para ficar com a enteada.

Quando a mãe retornou notou que a criança estava com hematoma na perna, o rapaz contou que ela tinha se machucado brincando. No dia seguinte, a mulher foi trabalhar novamente e deixou a criança com o autor, enquanto ela estava fora o próprio jovem enviou uma foto da parte íntima da menina com vermelhidão informando que ela estaria com assadura, mas ao chegar em casa, a mulher foi conferir e não havia mais vermelhidão no local.

Porém, a menor estava com hematomas no rosto e no abdômen, com isso, eles acabaram discutindo. Passado mais um dia, eles brigaram novamente e ela mandou o rapaz embora de sua casa. O sobrinho do autor, de 10 anos, que também ficou na casa enquanto a mulher foi trabalhar, contou que o tio amarrou uma corda no pescoço da criança e agrediu para que ela dormisse.

Diante do relato do sobrinho, o autor iniciou uma agressão contra a criança, a mulher tentou defender o menor e acabou sendo agredida também. A mãe levou a criança até uma unidade de saúde do bairro e o pediatra confirmou que a menina apresentava indícios de abuso sexual, além de violência física. Na unidade ela foi orientada a procurar a Polícia Militar.

A mulher solicitou medidas protetivas de urgência para ela e para sua filha.

