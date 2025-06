Jovem agride e quebra dentes do atual namorado da ex-mulher no Anache

Rapaz, de 27 anos, foi agredido com vários socos e teve dois dentes quebrados, após ser atacado pelo ex-companheiro, de 25 anos, da atual namorada, na noite deste domingo (29), no Jardim Anache, em Campo Grande.

Informações que consta no boletim de ocorrência, apontam que o rapaz está se relacionando com a atual companheira há três meses - mesmo período que a mulher ficou com o ex-companheiro, mas havia terminado o relacionamento há um tempo.

O casal decidiu sair e ao retornar para a residência, foram surpreendidos com a presença do suspeito dentro da casa da mulher. Ela contou para o atual namorado que ele sabe sobre um problema na fechadura do portão e da porta, por isso tem acesso.

Ao questionar a presença do suspeito na residência, o ex-companheiro passou a agredir o rapaz com vários socos no rosto, deixando pelo menos dois dentes quebrados e inchaço e vermelhidão no rosto e perto dos olhos.

O suspeito ainda chegou a fazer ameaça, dizendo que iria matá-lo, pois "ele não vale nada", se referindo ao atual companheiro da ex-mulher.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na delegacia.

