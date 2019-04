Jovem agride segurança após recusa de entrar em terminal sem pagar

Douglas Luiz da Silva, 26 anos, foi preso depois de agredir o segurança do terminal Bandeirantes, Wagner Olivio do Santos, de 27, em Campo Grande, segundo informações do boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com o registro policial, Douglas tentou entrar no terminal sem pagar pela passagem que dá acesso ao local e ao uso do transporte coletivo. O jovem teria tentado agredir um motorista de ônibus, mas foi imobilizado por Wagner que trabalha no local.

Douglas desferiu um soco contra o rosto do segurança, causando uma lesão. O autor estava agressivo e descontrolado e precisou ser algemado. Ele confessou estar sob efeitos do uso de droga.

O rapaz foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Piratininga onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

