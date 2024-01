Jovem ameaça matar a mãe para tentar obrigá-la a sair de casa em Três Lagoas

Um jovem, de 24 anos, foi preso por invadir o apartamento da mãe e ameaçar de morte, no final da tarde desta terça-feira (23), no Residencial Gilson Teixeira, Conjunto Habitacional Orestes Prata Tibery Junior (Orestinho), em Três Lagoas. Ele queria obrigar a vítima, de 53 anos, a sair do imóvel.

Conforme as informações divulgadas pelo site RCN 67, a Polícia Militar foi acionada pela vítima por volta das 16h30. Ao chegar no local, a mulher contou aos policiais que o rapaz estava extremamente violento, se recusando a sair do imóvel. Ele também ameaçou matar a mãe caso ela não fosse embora do próprio lar ou se acionasse a polícia.

O rapaz chegou a tentar fugir dos militares, correndo correr entre os blocos dos apartamentos e invadiu um deles que estava abandonado, sendo preso.

Já na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), a vítima contou que o rapaz tem várias passagens pela polícia. Além disso, ele vive ameaçando a mãe. Com medo das próximas ações do filho, ela decidiu registrar um boletim de ocorrência.

