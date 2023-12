Jovem apanha ao ser acusado de estuprar enteado de 4 anos em Anastácio

Um rapaz, de 22 anos, foi espancado por moradores de Anastácio, depois de ser acusado de estuprar o enteado, de apenas 4 anos. O caso teria acontecido na tarde de quarta-feira (28).

Conforme o site A Princesinha News, a criança teria ido até a casa de um vizinho com sangramento na região anal. Revoltados com a situação, os moradores decidiram agir por conta própria, invadindo a casa do suspeito e o arrastando para a rua, onde foi espancado.

A Polícia Militar foi acionada, indo até o local para atender a ocorrência. Ao chegar, os militares deram voz de prisão para o suspeito, depois de conter as agressões.

Para os policiais, o menino contou que está há alguns dias sem conseguir fazer nas necessidades, por conta dos ferimentos causados pelo estupro. Ainda de acordo com o site, a criança foi encaminhada para o pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. Na sequência, ele seria levado para o IML (Instituto Médico Legal), para realizar exame de corpo de delito.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais do município.

