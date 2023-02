Jovem apanha após briga em conveniência e acaba na Santa Casa

Um jovem, de 22 anos, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, após se envolver em uma briga em uma conveniência na rua Guanabara, na região do Jardim Imá. Ele ficou com algumas lesões e apresentou dificuldades para respirar.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou ajuda em uma delegacia próxima ao fato, mas que ficou desacordado por alguns momentos devido aos ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local e afirmou que o jovem se envolveu em uma briga com um desconhecido enquanto esteve no estabelecimento comercial, que após a confusão, a vítima ficou com ferimentos na cabeça, corte no supercílio direito e no olho direito.

Os militares foram até o local dos fatos, conversaram com alguns funcionários que apresentaram a mesma versão dita pela testemunha. Sobre a cena, eles fizeram a limpeza, pois souberam que o jovem é soropositivo.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também