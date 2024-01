Jovem apanha e leva garrafada de 10 pessoas durante briga no Chácara Cachoeira

Um rapaz, de 20 anos, foi agredido por pelo menos 10 pessoas durante a madrugada desta segunda-feira (1°), no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Ele tinha suspeita de fratura no crânio quando foi atendido.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Santa Casa, onde uma vítima de agressão física na ala vermelha do hospital. Ele teria sido informado que apanhou de 10 pessoas, sendo que um dos agressores usou uma garrafa de vodka quebrada para lhe atingir.

O jovem tinha ferimentos e cortes do lado esquerdo da cabeça, nas mãos e no pé direito. Ele tinha suspeita de fratura no crânio e no tornozelo, que não chegou a ser confirmada até o registro policial.

Para a polícia, o jovem não soube identificar seus agressores, contando apenas que a briga começou com uma discussão, por volta das 3h da madrugada.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também