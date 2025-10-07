Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem atraiu idoso com latinhas e disse ter sentido 'vontade de matá-lo' no Caiobá

Ramão Lopes estava transportando materiais recicláveis e foi levado para a residência com a justificativa que receberia os itens

07 outubro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Barra de ferro e faca usadas pelo criminoso no crimeBarra de ferro e faca usadas pelo criminoso no crime   (Divulgação/Batalhão de Choque)

O jovem, de 23 anos, preso em flagrante na noite desta segunda-feira (6), acusado de assassinar de forma brutal Ramão Lopes, de 75 anos, disse que sentiu 'vontade de matar' o idoso, assim que ele entrou na residência para receber as latinhas de alumínio prometida.

No primeiro contato com os policiais do Batalhão de Choque, o acusado disse que estava na frente da casa, quando percebeu Ramão passando com uma bicicleta elétrica transportando materiais recicláveis.

Nesse momento, o indivíduo chamou atenção da vítima e ofereceu algumas latinhas de alumínio que estariam no fundo da residência. Enquanto ambos caminhavam para o local, o acusado disse que, naquele momento, "sentiu vontade de matá-lo".

Antes de cometer o crime, o agressor movimentou a câmera de segurança para que ela não captasse o crime. A partir daí, a série de agressões se iniciaram. Primeiramente, houve a tentativa de enforcamento por um golpe de mata-leão, no qual o idoso conseguiu se desvencilhar.

Porém, o acusado sacou uma faca e desferiu três golpes no peito da vítima, que caiu, e logo na sequência, houve espancamento com uma barra de ferro e foram desferidos ao menos dez golpes por todo o corpo.

O acusado, na tentativa de esconder o corpo, cavou uma cova rasa e o enterrou, escondendo parte da vítima com panos para que familiares não percebessem a cena. Mas os familiares do acusado desconfiaram da situação após ele ter oferecido uma bicicleta elétrica para o irmão.

A mãe do indivíduo desconfiou ao perceber que haviam manchas de sangue sobre a terra e quando questionou o filho sobre o que teria acontecido, ele afirmou que "seria melhor ela não olhar". Ao retirar a terra e os panos, a família do acusado viu a vítima enterrada.

O pai do agressor informou que o filho é usuário de drogas e faz uso de medicação controlada. Na varredura da casa, foram encontrados um saco plástico com vestígios de sangue, uma sacola preta e um aparelho celular. Enquanto verificava o aparelho, o celular recebeu uma ligação de um indivíduo que informou ser filho de Ramão, o qual trabalhava com reciclagem e não havia retornado para casa. 

A equipe do Batalhão de Choque informou ao mesmo a comparecer ao local e assim que compareceu o mesmo mostrou uma fotografia confirmando tratar-se da vítima do homicídio.

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura do GAECO na prefeitura de Bonito -
Polícia
Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito
Operação voltou a combater esquema de grilagem em MS
Polícia
Servidores do Incra eram usados em fraudes de áreas da União para grilagem em MS
"Sorriso", assassinado com golpes de faca -
Justiça
Rapaz enfrenta júri popular acusado de matar "Sorriso" a facadas na Duque de Caxias
Acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã
Trânsito
JD1TV: Garupa morre em acidente de moto com caminhão na Vila Cidade Morena
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Assassinado de maneira brutal e enterrado em cova rasa era idoso de 75 anos
O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrante
Polícia
Cliente se recusa a pagar conta e ameaça comerciante em Nova Andradina
Local onde a vítima foi encontrada
Polícia
Homem assassinado em Dourados tinha 43 anos
O corpo foi encontrado no domingo
Polícia
Homem encontrado boiando em lago de fazenda estava sendo ameaçado de morte
O artefato foi achado na tarde de hoje
Polícia
Polícia recupera arma e granada encontradas em rua do Piratininga

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS