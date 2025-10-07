Jovem atraiu idoso com latinhas e disse ter sentido 'vontade de matá-lo' no Caiobá

O jovem, de 23 anos, preso em flagrante na noite desta segunda-feira (6), acusado de assassinar de forma brutal Ramão Lopes, de 75 anos, disse que sentiu 'vontade de matar' o idoso, assim que ele entrou na residência para receber as latinhas de alumínio prometida.

No primeiro contato com os policiais do Batalhão de Choque, o acusado disse que estava na frente da casa, quando percebeu Ramão passando com uma bicicleta elétrica transportando materiais recicláveis.

Nesse momento, o indivíduo chamou atenção da vítima e ofereceu algumas latinhas de alumínio que estariam no fundo da residência. Enquanto ambos caminhavam para o local, o acusado disse que, naquele momento, "sentiu vontade de matá-lo".

Antes de cometer o crime, o agressor movimentou a câmera de segurança para que ela não captasse o crime. A partir daí, a série de agressões se iniciaram. Primeiramente, houve a tentativa de enforcamento por um golpe de mata-leão, no qual o idoso conseguiu se desvencilhar.

Porém, o acusado sacou uma faca e desferiu três golpes no peito da vítima, que caiu, e logo na sequência, houve espancamento com uma barra de ferro e foram desferidos ao menos dez golpes por todo o corpo.

O acusado, na tentativa de esconder o corpo, cavou uma cova rasa e o enterrou, escondendo parte da vítima com panos para que familiares não percebessem a cena. Mas os familiares do acusado desconfiaram da situação após ele ter oferecido uma bicicleta elétrica para o irmão.

A mãe do indivíduo desconfiou ao perceber que haviam manchas de sangue sobre a terra e quando questionou o filho sobre o que teria acontecido, ele afirmou que "seria melhor ela não olhar". Ao retirar a terra e os panos, a família do acusado viu a vítima enterrada.

O pai do agressor informou que o filho é usuário de drogas e faz uso de medicação controlada. Na varredura da casa, foram encontrados um saco plástico com vestígios de sangue, uma sacola preta e um aparelho celular. Enquanto verificava o aparelho, o celular recebeu uma ligação de um indivíduo que informou ser filho de Ramão, o qual trabalhava com reciclagem e não havia retornado para casa.

A equipe do Batalhão de Choque informou ao mesmo a comparecer ao local e assim que compareceu o mesmo mostrou uma fotografia confirmando tratar-se da vítima do homicídio.

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

