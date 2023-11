Jovem atropelada durante racha em Dourados está internada em estado grave

Saiba Mais Polícia JD1TV: Racha termina com duas pessoas atropeladas em Dourados

Uma das vítimas do atropelamento de 23 anos, que aconteceu durante um possível racha que aconteceu em Dourados, está internada em estado gravíssimo. O acidente aconteceu durante a noite de domingo (5), na avenida Norte Sul.

Conforme o boletim de ocorrência, os suspeitos tem 23 e 26 anos. A Polícia Militar teria sido acionada para se deslocar até o local do acidente. Quando chegaram, as vítimas já teriam sido socorridas pelas equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até um hospital da cidade.

Depois de o caso acontecer e ser registrado na delegacia, a mãe de uma das jovens teria comparecido até a unidade policial apresentado vídeos que podem comprovar a pratica da corrida no meio da rua, conhecida como racha.

O jornalista Osvaldinho Duarte, da página Patrulha da Cidade, o caso foi registrado apenas como participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística e exibição de perícia e manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade gerando situação de risco.

