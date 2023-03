Jovem baleado no peito por guarda civil morre apÃ³s passar mal e ficar internado

Após quase um ano ‘sobrevivendo’ com sequelas depois de ser baleado no peito por um Guarda Civil Metropolitano, em abril de 2022, o jovem Jonathan da Silva Santos, de 19 anos, faleceu durante a manhã desta terça-feira (7), no Hospital da Santa Casa.

Conforme o boletim de ocorrência, o menino passou mal no dia 18 de fevereiro e foi encaminhado para o hospital onde ficou internado até a manhã de hoje.

No histórico consta que o rapaz teve uma parada cardiorrespiratória e acabou falecendo.

Baleado no condomínio Rui Pimentel – À época dos fatos, Jonathan era conhecido na região por ter autismo e as vezes apresentar episódios de surtos psiquiátricos.

Na tarde de sábado, dia 9 de abril de 2022, ele teve um surto após não ter tomado os remédios. Em determinado momento, avançou para cima do guarda armado com uma faca. Para se defender e conter a ação do jovem, o autor do disparo atirou no peito da vítima.

O rapaz chegou a ser socorrido rapidamente pelos vizinhos até a chegada do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário.

Desde o dia em questão, a família vinha cuidando do rapaz, que acabou ficando com sequelas graves provocadas pelo ferimento de arma de fogo.

Revolta da população e afastamento do guarda – No sábado, os moradores que estavam acostumados com os surtos de Jonathan re revoltaram com a ação descabida do guarda civil. Ainda com as armas em mãos, apontando para a população, os GCMs ouviam gritos e chegaram a ser atingidos por pedras.

Dois dias depois de ter baleado Jonathan, o guarda civil foi afastado das ruas de Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também