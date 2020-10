Jovem bêbado quebra o próprio quarto e bate em policial na capital

Bêbado, jovem de 20 anos acabou preso após agredir um policial e quebrar os móveis do próprio quarto, na Vila Nasser, em Campo Grande. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (10).

De acordo com o boletim de ocorrência, ele chegou bêbado em casa e depois de uma briga com o irmão mais velho, teria entrado no quarto e começou a quebrar a cama e os móveis. A mãe acionou a Polícia Militar ao ver a cena. Ao chegar ao local, os militares tentaram acalmar o rapaz e fazer a abordagem, mas ele teria se alterado novamente e começou a chutar e socar o comandante.

Ele foi detido e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro.

