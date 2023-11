Jovem capota carro e quase vai parar dentro de rio em Paraíso das Águas

Motorista, de 19 anos, precisou ser socorrido depois de o carro em que ele estava capotar as margens da BR-060, a dois quilômetros da zona urbana, próximo à ponte do rio Paraíso, na cidade de Paraíso das Águas. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (21).

Segundo as informações iniciais, ele estava em uma van carregada com fertilizantes seguindo da cidade de Formosa (GO) para Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul. Porém, em determinado momento da viagem ele acabou perdendo o controle do veículo.

Sem direção, o carro capotou e quase foi parar dentro do rio, conforme o site BNC. As autoridades competentes, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Ambiental (PMA), foram acionadas para lidar com a ocorrência. Alguns dos fertilizantes foram espalhados às margens da rodovia devido ao acidente.

