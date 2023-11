Jovem chega bêbado em casa e amaça matar a mãe a facadas em Corumbá

Uma mulher, de 57 anos, foi agredida e ameaçada de morte pelo filho, de 23 anos, depois que o rapaz chegou completamente embriagado em casa, no bairro Universitário, em Corumbá, na noite de sábado (11). Apesar de ter acontecido no final de semana, o caso só foi divulgado pelas autoridades policiais na tarde de terça-feira (14).

Conforme o site Diário Corumbaense, a vítima contou a polícia que estava em casa com a filha, de 18 anos, quando o jovem chegou bêbado e totalmente alterado, discutindo com ela e jogando utensílios da casa no chão.

Ele empurrou a mãe e a irmã, tentando derruba-las. Na sequência, ele pegou uma faca e passou a fazer ameaças. Elas saíram correndo, para pedir ajuda e ligar para a Polícia Militar.

Ainda de acordo com o site local, a guarnição tentou conversar com o autor várias vezes, mas ele sempre desacatava as ordens e se mostrava bastante agressivo. Foram realizados três disparos com munição de elastômero (bala de borracha), para conter o acusado que ainda estava com a faca na mão.

Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil. A mãe apresentava escoriações no tornozelo esquerdo e se queixava de dores nas costas e peito. O caso foi registrado como dano; resistência; lesão corporal dolosa, violência doméstica; ameaça.

Deixe seu Comentário

Leia Também