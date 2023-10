Jovem chega com moto em casa e mãe liga para polícia denunciando o filho ladrão

A mãe de um jovem, de 22 anos, denunciou o próprio filho a polícia depois de ele chegar com uma moto roubada em casa, durante a segunda-feira (2), em Muniz Freire, na região Sul do Espírito Santo.

Conforme as informações policiais, o rapaz teria saído de casa horas antes pegando carona com uma pessoa, possivelmente motorista de aplicativo. Em determinado momento, ele usou uma arma falta para anunciar o roubo e cometer o crime, voltando para casa junto com o veículo.

Quando chegou em casa, a mãe estranhou a atitude do filho, foi até a rua na parte de trás da residência e encontrou a moto roubada. Ao ser questionado, o jovem entregou a chave do veículo para a mulher sem dar mais detalhes.

Desconfiada, ela entrou em contato com a Polícia Militar, que ao chegar na residência constatou que o veículo estava realmente com restrição, pois a vítima já tinha registrado um boletim de ocorrência referente ao roubo.

O jovem, a moto roubada e a arma falsa usada no assalto foram levados para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, na mesma região. Segundo o G1, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao sistema prisional.

