Jovem com maconha presa ao corpo chama motorista de aplicativo para realizar tráfico

Uma mulher identificada como Nayara Kellen Brito Queiroz, 24 anos, foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal com 17 pequenos tabletes de maconha amarrados ao corpo na tarde de quarta-feira (1) no km-68 da BR-463, em Ponta Porã.

Conforme a ocorrência, os agentes faziam fiscalização de rotina próximo ao Posto Capey, quando abordaram o Ford Ka conduzido por motorista de aplicativo que alegou ter sido solicitado pela jovem que faria uma viagem até Dourados.

Durante a abordagem, a equipe notou que Nayara apresentava nervosismo e não soube responder com precisão as perguntas realizadas. Foram feitas buscas e no corpo dela os policiais encontraram um montante de 2,3kg do entorpecente.

À PRF, ela informou ter sido contratada por R$ 2 mil para entregar o entorpecente em Dourados. Ela foi encaminhada à 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã e autuada em flagrante pelo tráfico.

