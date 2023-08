Jovem corre risco de morte ao ser brutalmente espancado em Campo Grande

Jovem, de 25 anos, foi socorrido às pressas pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, após ser encontrado caído em via pública na madrugada desta sexta-feira (11). Ele teria sido brutalmente espancado e seu quadro de saúde é considerado delicado e com risco de morte.

No boletim de ocorrência, não há detalhes sobre quem seria autores e o motivo das agressões, porém, a Polícia Militar compareceu ao hospitalar para colher detalhes.

Mas ao chegar na unidade hospitalar, a equipe foi informada que o jovem estava com diversas lesões e fraturas na região da face, provável bronco aspiração e estava intubado naquele momento, onde passaria por mais procedimentos médicos ao longo do dia.

Assim, a polícia não conseguiu entrevistar a vítima e entregou o registro na delegacia, onde o caso deve ser investigado e tentar coletar informações com o Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

