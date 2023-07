Jovem corta o pescoço do amigo tentando fazer ritual de exorcismo na Capital

Uma jovem, de 25 anos, foi presa durante a noite de domingo (23), ao tentar ‘exorcizar’ um amigo, de 23 anos, na região do bairro Parque dos Novos Estados, em Campo Grande. O rapaz teve o pescoço todo cortado e precisou ser socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia, pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos teriam ouvidos pedido de socorro vindo de dentro da residência e então acionaram a Polícia Militar. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram a autora do lado de fora da casa, completamente alterada.

Aos gritos, ela dizia que precisava continuar com o suposto ritual de "exorcismo" do amigo e da mãe dele. Para a polícia, a mãe da vítima disse que pouco antes a mulher tinha invadido sua casa e agredido seu filho. Ela disse que chegou a mandar a suspeita embora, mas que a agressora se recusava, dizendo que precisava tirar o "espírito do mal que estava nos dois".

Mesmo com as equipes policiais no local, a autora teria tentando entrar novamente na residência para ‘fugir’ da guarnição e assim terminar o que havia começado, mas acabou sendo presa.

Enquanto xingava os militares, dizendo que estava sendo presa injustamente apenas por estar tentando exorcizar o amigo e a mãe dele, a mulher admitiu que tinha usado drogas junto com o rapaz.

A jovem foi presa em flagrante e levada para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. Ela foi autuada por lesão corporal, violação de domicílio e desacato.



