Jovem dá carona para estranhos que conheceu em festa e tem carro roubado em MS

Homem, de 44 anos, foi assaltado durante a madrugada do último sábado (22) após dar carona pra dois estranhos que conheceu em uma festa no município de Anastácio. Apesar de ter acontecido durante o final de semana, o caso foi divulgado apenas nesta segunda-feira (24).

De acordo com as informações do site O Pantaneiro, vítima conheceu quatro homens em uma casa noturna, localizada na Rua Assis Ribeiro, no bairro Alto na cidade de Aquidauana.

Após a interação, os jovens convidaram a vítima para ir até Anastácio, com a desculpa de que teria outra festa na cidade. Sem pensar muito, ele aceitou dar carona a dois dos indivíduos, enquanto os outros dois seguiram logo atrás em um carro prata.

Já nas proximidades do Bairro Altos da Cidade, em Anastácio, um dos homens anunciou o roubo, empunhando uma arma de fogo tipo revólver. A vítima foi agredida pelos ocupantes do veículo, que tiveram a ajuda dos assaltantes que estavam no outro carro.

O homem teve vários pertences subtraídos, como corrente de ouro, pulseira, relógio, aparelho celular, além do veículo Chevrolet Ônix, de cor preta.

A vítima foi liberada em uma rua ao amanhecer. Após os fatos, ele procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também