Adolescente de 17 anos morre em troca de tiros com a polícia em Chapadão

Durante uma operação conjunta entre as polícias Civil e Polícia Militar da 4ª CIPM para cumprimento de vários Mandados de Busca e Apreensão simultâneos na noite de sexta-feira (2), um jovem de 17 anos foi morto ao reagir a abordagem.

Conforme informações da Polícia Militar, as forças policiais cumpriam um mandado de busca e apreensão na Rua Dourados, Bairro Espatódia, quando foram recebidos pelo autor, identificado como V.S.L., de 17 anos já de arma em punho.

Dois tiros foram efetuados contra VSL, que foi socorrido pelos próprios policiais e levado ao Hospital Municipal, porém, o mesmo não resistiu e veio a óbito.

De acordo com a 4ª CIPM, o adolescente era considerado bandido de alta periculosidade e possuia extensa ficha criminal com quase 50 registros, como tráfico de drogas, lesão corporal dolosa, roubo, homicídio na forma tentada, porte e posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo. Com o autor foi apreendido um revólver, calibre 32, e seis munições.

