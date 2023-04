Jovem de 18 anos é espancado por várias pessoas no Jardim Noroeste

Um jovem, de 18 anos, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa, após ser espancado por um grupo de pessoas na madrugada desta sexta-feira (7), no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve pelo local, na rua Vaz de Caminha, e chegou a conversar com a mãe da vítima, mas ela não soube dizer quem seriam os autores, nem a motivação.

Não foi informado a gravidade dos ferimentos, mas ele foi internado no hospital.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

