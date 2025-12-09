Jovem de 19 anos é preso suspeito de envolvimento em homicídio em Brasilândia

Um jovem de 19 anos foi preso na manhã desta terça-feira (9) em Ribas do Rio Pardo, a 97 km de Campo Grande, durante uma operação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. Ele era procurado por envolvimento em um homicídio ocorrido em Brasilândia e tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do município.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado após diligências realizadas na zona rural de Ribas do Rio Pardo. Os policiais localizaram o jovem e realizaram a abordagem, cumprindo a ordem judicial.

Após a prisão, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, onde permanece custodiado. O jovem está à disposição da Justiça de Brasilândia, que deve dar continuidade aos procedimentos legais relacionados ao processo de homicídio.

