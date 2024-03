Jovem de 19 anos morre em acidente no AutÃ³dromo Internacional de Campo Grande

Um acidente no início da noite de ontem (30), resultou na morte de Augusto Henrique Soares Pereira de 19 anos, dentro do Autódromo Internacional de Campo Grande.



Conforme informações da ocorrência registrada na Depac Cepol, a testemunhas contaram à Polícia Militar que Augusto

havia sofrido uma queda de motocicleta no interior da pista do autódromo.



Outras pessoas que estavam no local tentaram socorrer o jovem e o colocaram na caçamba de um Fiat Strada e buscaram socorro até encontrarem uma viatura do Corpo de Bombeiros que realizou o socorro e transporte da vítima até o UPA Tiradentes, porém Augusto não resistiu aos ferimentos.



No local do acidente a Perícia Científica encontrou apenas manchas de sangue e alguns fragmentos da motocicleta que foi retirada da pista, ação que configurou como fraude processual. O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

