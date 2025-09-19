Jovem de 19 anos morre na Santa Casa após sofrer acidente de moto em Rio Verde

Larissa Graziele Lopes de Souza, de 19 anos, morreu um dia depois de sofrer um grave acidente de trânsito ocorrido na região central de Rio Verde de Mato Grosso. Ela estava internada na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima seguia de moto pela Avenida Barão do Rio Branco quando, ao passar pelo cruzamento com a Rua Almirante Barroso, foi atingida por um carro Fiat Pálio Weekend.

Na ocasião, ela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada para o Hospital Municipal. Porém, devido a gravidade do caso, precisou ser transferida para Santa Casa de Campo Grande.

O JD1 Notícias apurou que ela chegou a passar por procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta sexta-feira (19).

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, que será investigado pelas autoridades.

