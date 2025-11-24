Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari

A jovem Taina de Oliveira Vilela, 20 anos, morreu durante a manhã desta segunda-feira (24) na cidade de Jaraguari.
Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, a vítima estava na casa dos sogros quando acabou tirando a própria vida. No entanto, os detalhes do ocorrido não chegaram a ser divulgados.
Taina é filha dos proprietários do Rancho Vilela. Através das redes sociais, a prefeitura de Jaraguari lamentou o ocorrido e prestou condolências a família.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Crianças morrem afogadas em represa de Caarapó
Polícia
Criança brasileira tem dedos amputados após agressão em escola de Portugal: 'é o dedo do seu filho'
Polícia
Homem morre dias após beber álcool de posto em Nova Alvorada do Sul
Polícia
Homem agride e ameaça matar cunhado durante briga em Campo Grande
Polícia
Homem tenta matar irmão a facadas durante briga no Noroeste
Polícia
VÍDEO: Delegada de MS reforça alerta sobre golpes envolvendo 'falsa ação judicial'
Polícia
Rixa antiga faz homem ser esfaqueado várias vezes em Ladário
Polícia
VÍDEO: Motorista foge após atropelar motoentregador no Nova Lima
Polícia
Colisão frontal entre carros deixa três mortos na BR-262, entre Ribas e Campo Grande
Polícia