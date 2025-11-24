Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari

A jovem Taina de Oliveira Vilela, 20 anos, morreu durante a manhã desta segunda-feira (24) na cidade de Jaraguari.

Conforme as informações iniciais, apuradas pela reportagem, a vítima estava na casa dos sogros quando acabou tirando a própria vida. No entanto, os detalhes do ocorrido não chegaram a ser divulgados.

Taina é filha dos proprietários do Rancho Vilela. Através das redes sociais, a prefeitura de Jaraguari lamentou o ocorrido e prestou condolências a família.

