Jovem de 21 anos é vítima de ato obsceno em ônibus da capital

Na manhã desta terça-feira (24), uma jovem de 20 anos utilizava o transporte coletivo de Campo Grande, no itinerário Centro/Bairro Vila Popular, quando foi vítima de ato obsceno. Um homem, também passageiro do ônibus estava olhando para ela e se masturbava, ao relatar pro motorista sobre o ocorrido, teve ajuda para registrar boletim de ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, haviam cinco pessoas no ônibus no horário das 7h30, em determinado momento, a mulher observou que um individuo que aparentava ter 30 anos a observava de maneira lasciva, fazendo gestos com as mãos, dando a entender que ele estava se masturbando por baixo das roupas.

A jovem foi conversar com o motorista para contar o que estava acontecendo, momento que o motorista parou o ônibus e desceu pra falar com alguém por telefone, ao ver a movimentação, o homem aproveitou para fugir do local, pulando a catraca de entrada e saiu pela porta da frente.

O condutor levou a vítima até a Casa da Mulher Brasileira para registrar um boletim de ocorrência e outros passageiros também prestaram apoio.

O caso foi registrado como ato obsceno.

