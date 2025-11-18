Jovem de 21 anos morre com cansaço extremo e falta de ar em UPA da Moreninha

Um jovem de 21 anos foi socorrido às pressas com falta de ar e cansaço, mas morreu na tarde desta segunda-feira (17), na UPA da Vila Moreninha III, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz começou a se sentir mal por volta das 10h, reclamando de falta de ar intensa e cansaço. Assustada, a irmã da vítima acionou o pai, que imediatamente o levou para atendimento médico.

Ao chegar na unidade de saúde, o jovem apresentava um quadro grave, com tromboembolia pulmonar, sepse de foco indeterminado, sangramento agudo no trato respiratório e sangramento na boca e no nariz, conforme informado pelos profissionais da UPA.

Ele foi atendido pelo médico, que realizou diversos procedimentos de emergência. Apesar das tentativas de estabilização, o jovem não resistiu e morreu às 13h25.

Após o óbito, a família procurou a delegacia para registrar o caso como morte a esclarecer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também